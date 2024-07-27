Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Temmuz 2024 19:41
İl dışı ve eş durumu hk. 2022 şubat ataması

Merhabalar. Birkaç sorum var.

1. 2022 şubat ataması, 2025 şubat ayında 3 yılı dolduğu için 2025 haziran ayındaki il dışı tayin hakkına başvurabilir mi?

2. Yukarıdaki durum gerçekleşirse, 2025 atamasında eşim devlet kurumuna öğretmen olarak atanırsa ben eş durumu yapıp aynı yıl onun yanına gidebilir miyim?

3. Yani il dışı yaptıktan hemen sonra eş durumunu aynı sene yapabilir miyim? il dışı yaptıktan sonra da 3 yıl beklemek durumunda mıyım?

4. 72 puanla İç Anadolu'nun köyleri çıkar mı? Branş Türkçe.

Yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

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