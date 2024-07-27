Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Temmuz 2024 20:30
İhraçtan dönüp rütbe alamayan dava açacak olanlar
Bende ihraçtan döndüm hem bu sene için hemde ihraç ve açıkta geçen süreler için terfi edemez kararı vermişler. Ama aynı durumda olan dava açan elinde emsal karar olan varmı

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