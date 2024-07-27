İhraçtan dönüp rütbe alamayan dava açacak olanlar

Bende ihraçtan döndüm hem bu sene için hemde ihraç ve açıkta geçen süreler için terfi edemez kararı vermişler. Ama aynı durumda olan dava açan elinde emsal karar olan varmı

Bende ihraçtan döndüm hem bu sene için hemde ihraç ve açıkta geçen süreler için terfi edemez kararı vermişler. Ama aynı durumda olan dava açan elinde emsal karar olan varmı