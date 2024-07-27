KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2024 20:57
KPSS 2024

Merhaba. Lisans eğitim fakültesi 4.sınıfa geçtim. Bu yıl 2024 Ortaöğretime girsem seneye öğretmenlik ataması için 2025 Lisans a girebilir miyim?


Funda çelebi
Aday Memur
27 Temmuz 2024 21:29

evet girebilirsiniz

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