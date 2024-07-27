Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


27 Temmuz 2024 22:27
Emekliligim dolmak uzere bilgisi olan.

09/04/2013 te girdigim memuriyet nihayet finale ermek uzere 4320 gun 16 sartlarini tamamlamis olacagim 11.09.2024 tarihinde emekli olacagim. Maas ve tazminat nasil hesaplaniyor. 11 yillikmi tazminat alacagim yada 25 mi herkes bisey soyluyor aklima yatmiyor varmi bu konuda ciddi bilgisi olan

Çok Yazılan Konular

Engelli hizmetliSonradan engelli olan sözleşmeli memurEKPSS Tercih hakkım var mı ?

Sözlük

özür dilerim 1 çirkin kadın olmak 1 kent dark blue 1 sözlükten sessizce kaybolan yazarlar 1 Win Ctrl Shift B 1 motor kullanırken keyf almak 1 uzun boylu yakışıklı renkli gözlü bekar ve memur erkek 1 çam şeytanı 1 sözlük yazarlarının dayanışma içerisinde olması 3 mesajlara kısa kısa cevap verilmesi 1

Son Haberler

Sokak hayvanları kanununu görüşme tarihi belli olduErdoğan'dan enflasyon mesajı: Daha hızlı düşmeye başlayacakNetanyahu'nun ABD Kongresinde konuşması Meclis'te kınandıErdoğan: Mahmud Abbas'ın bizden özür dilemesi lazımEmekli maaşı teklifi meclis'ten geçti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?