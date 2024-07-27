Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Temmuz 2024 23:21
Sözleşmeli es tayini hemsire

Merhaba arkadaşlar eşim de ben de 3+1 sözleşmeli hemsireyiz ikimizin de 1 yılı geçti çalışma süremiz ben sakaryada görev yapmaktayım eşim istanbul da eşim temmuz ayında es tayini isteyecek çıkma durumu var mı acaba

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