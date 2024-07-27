KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2024 23:35
KPSS 2024 Elektrik Elektronik Mühendisliği

Pek kimseden ses çıkmıyor nasıl geçti sınavınız arkadaşlar kaç netiniz var benim 94-95 arası bir net hesapladım sizde durumlar nasıl?

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