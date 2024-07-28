Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2024 00:02
Eskişehir?e tayinim çıktı kiralık ev için hangi mahalle iyi
Eskişehir şehir hastanesine tayinim çıktı kiralık ev olarak şehir hastanesi tarafları nasıl ? tavsiyesi olan var mı mahalle çevre şartlarını bilmiyorum

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