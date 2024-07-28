Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Temmuz 2024 00:29
Hotel kaydı hakkında

Merhabalar, eğitimde olan bir askeri öğrenci için haftasonu çarşı izninde karşı cins ile hotelde kalmak bir sorun teşkil eder mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim

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