Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2024 00:49
Mabel Matiz İle Zeynep Bastık a Yapay Zeka İle Lan Düeti Yaptırmışlar

https://youtu.be/BiS9ydcT_MY

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