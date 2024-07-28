Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Temmuz 2024 01:02
ASEM Önlisans erkek yedek

2024 aseme gi̇rdi̇m önli̇sans yedek 379dayim geçen sene 498 kontenjan varken 270 yedeğe kadar gelmi̇ş bu sene 734 kontenjan veri̇lmi̇ş asayi̇ş i̇çi̇n 236 daha fazla aliyor si̇zce geli̇r mi̇ yedek çunkü çok i̇sti̇yorum ve emek verdi̇m beklenti̇ye gi̇rmeli̇mi̇yi̇m yorumlariniz beni̇m i̇çi̇n değerli̇ teşekkürler

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