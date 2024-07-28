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Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2024 09:21
Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlamanın Derece Kademeye Etkisi

Arkadaşlar üst öğretimim olan Sağlık Yönetimi bölümünü bitirdim. Derecem kademem 9/2 den 8/2 ye düştü. 1 dik mi veriliyor yoksa 1 dik 2 yan mı verilmesi gerekiyordu?


Lab. Teknikeri
Aday Memur
28 Temmuz 2024 10:26
Emsale takılmadıysan 1 dik 2 yan verilmiş olmalıydı

HAYALCİPEREST
Aday Memur
28 Temmuz 2024 11:40
Emsalden kastınız ne?
Lab. Teknikeri, 4 saat önce
Emsale takılmadıysan 1 dik 2 yan verilmiş olmalıydı

tkebap2023
Aday Memur
28 Temmuz 2024 11:45

evet. Bunu açıklar mısın? emsal ne demek ?

Birde maaşa etkisi nedir?

yüksek lisans yaptık diyelim onda derece kademe ve maaş etkisi nedir?

Lab. Teknikeri, 4 saat önce
Emsale takılmadıysan 1 dik 2 yan verilmiş olmalıydı

Lab. Teknikeri
Aday Memur
28 Temmuz 2024 11:58
Emsal hesabını biliyorum ama tanım olarak nasıl ifade edilir tam bilmiyorum. Tanım için internette yazı bulursam kopyalayıp paylaşırım. Onun haricinde Sicile de sorabilirsiniz

Lab. Teknikeri
Aday Memur
28 Temmuz 2024 12:00
Yeni atanan Önlisans ve Sağlık Lisansiyeri arasındaki fark Memurlarnet maaş robotun göre yaklaşık 1.500 civarında. Yüksek Lisans bitince 1 Kademe verilir. Emsal hesabı yine geçerli
tkebap2023, 3 saat önce

evet. Bunu açıklar mısın? emsal ne demek ?

Birde maaşa etkisi nedir?

yüksek lisans yaptık diyelim onda derece kademe ve maaş etkisi nedir?


mnpinar40
Aday Memur
28 Temmuz 2024 12:54

2021 atamasıyım benimle beraber göreve başlayan lisans sağlık memuru 8/1 den başlıyor ve şu anda 7/1 oluyor bu durumda benim terfim emsalimi geçecek kadar ilerleme veriyor olsaydı o zaman emsale takılırdım. Ancak emsalimin gerisinde bile kalıyorum bu durumda. Emsal olayı böyle değil mi ben mi yanlış biliyorum?

Lab. Teknikeri, 4 saat önce
Emsale takılmadıysan 1 dik 2 yan verilmiş olmalıydı

Lab. Teknikeri
Aday Memur
28 Temmuz 2024 13:20
Bana Önlisans ve Lisans mezuniyet tarihlerinizi, Memuriyete başlama tarihinizi gün/ay/yıl olarak ister mesajla ister burdan yazın müsait olunca hesaplarım net cevap veririm
mnpinar40, 2 saat önce

2021 atamasıyım benimle beraber göreve başlayan lisans sağlık memuru 8/1 den başlıyor ve şu anda 7/1 oluyor bu durumda benim terfim emsalimi geçecek kadar ilerleme veriyor olsaydı o zaman emsale takılırdım. Ancak emsalimin gerisinde bile kalıyorum bu durumda. Emsal olayı böyle değil mi ben mi yanlış biliyorum?

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