Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlamanın Derece Kademeye Etkisi

Emsal hesabını biliyorum ama tanım olarak nasıl ifade edilir tam bilmiyorum. Tanım için internette yazı bulursam kopyalayıp paylaşırım. Onun haricinde Sicile de sorabilirsiniz

Emsal hesabını biliyorum ama tanım olarak nasıl ifade edilir tam bilmiyorum. Tanım için internette yazı bulursam kopyalayıp paylaşırım. Onun haricinde Sicile de sorabilirsiniz