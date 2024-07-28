Eş durumu tayini hakkında

Sizin üniversitede çalışan bir personel olarak zaten tayin bir hakkınız yok. Ancak nakil talep edebilirsiniz o da önce kadroya geçmeniz lazım. Sözleşmeli personel başka kurumlara mevzuat gereği nakil olamaz yani kurum değiştiremez. Önce bağlı olduğunuz mevzuatları bir okuyun sonra bunları düşünürsünüz.

Sizin üniversitede çalışan bir personel olarak zaten tayin bir hakkınız yok. Ancak nakil talep edebilirsiniz o da önce kadroya geçmeniz lazım. Sözleşmeli personel başka kurumlara mevzuat gereği nakil olamaz yani kurum değiştiremez. Önce bağlı olduğunuz mevzuatları bir okuyun sonra bunları düşünürsünüz.