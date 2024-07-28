Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2024 10:16
Eş durumu tayini hakkında

4/b sözleşmeli büro personeli eş durumu tayini hakkındaBir üniversitede yaklaşık bir buçuk yıldır sözleşmeli olarak çalışıyorum 3+1 yıl dolmadan tayin isteyemezsiniz dediler araştırmalarım neticesinde sözleşmeli sağlık personellerinin 1 yıl sonra MEB de çalışan öğretmenler ise 3 yılını doldurunca eş tayin isteyebiliyor düz memur statüsündeki neden böyle bir hakkı yok ?bilen varsa yardımcı olabilir mi


hsnd
Başbakan Müsteşarı
28 Temmuz 2024 14:25
Sizin üniversitede çalışan bir personel olarak zaten tayin bir hakkınız yok. Ancak nakil talep edebilirsiniz o da önce kadroya geçmeniz lazım. Sözleşmeli personel başka kurumlara mevzuat gereği nakil olamaz yani kurum değiştiremez. Önce bağlı olduğunuz mevzuatları bir okuyun sonra bunları düşünürsünüz.
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