Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2024 11:00
iller arası iptali
Herkese merhaba, iller arası tayinim çıktı fakat eğitim tayini verip iller arasına gitmemeyi düşünüyorum. Eğitim tayini alırken bir sorun veya cezai işlemle karşılaşır mıyım?

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