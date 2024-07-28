KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2024 12:18
Arşiv araştırması

Halı hazırda memur olarak çalışan biri merkezi alımda başka bir kuruma atanirsa arşiv araştırması oluyor mu tekrardan?


Moonlighteem
Şef
28 Temmuz 2024 13:03

Evet tekrar arşiv araştırması+güvenlik soruşturması yapılıyor .. 4 aydır bekliyorum maalesef .


eskimkekyenidhmi
Aday Memur
28 Temmuz 2024 13:04
hangi kurum hocam ? kurumdan kuruma farkeder mi diye soruyorum ?
Moonlighteem, 2 saat önce

Evet tekrar arşiv araştırması+güvenlik soruşturması yapılıyor .. 4 aydır bekliyorum maalesef .


the back of furkan
Şef
28 Temmuz 2024 13:12

hızlı sürer


Firadoo
Aday Memur
28 Temmuz 2024 13:26

Hangi kurumdan hangi kuruma geçtiniz hocam

Moonlighteem, 2 saat önce

Evet tekrar arşiv araştırması+güvenlik soruşturması yapılıyor .. 4 aydır bekliyorum maalesef .


Moonlighteem
Şef
28 Temmuz 2024 13:55

Fark etmiyor hepsi de yapıyor. En erken biten iki buçuk ayı buluyor

eskimkekyenidhmi, 2 saat önce
hangi kurum hocam ? kurumdan kuruma farkeder mi diye soruyorum ?

Moonlighteem
Şef
28 Temmuz 2024 13:57

MEB'den Sağlık Bakanlığına hocam . 4 ay oldu ben atandığımı unuttum dhaa aricaklar

Firadoo, 1 saat önce

Hangi kurumdan hangi kuruma geçtiniz hocam

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