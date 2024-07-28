KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2024 12:59
Tercih yapacaklar,yapmış olanlar dikkat

Gerek yks gerek kpss de tercih yapıp evinden uzak ev kiralayacak olanlar için tecrübelerimi aktarayım.

Ankara da ev kiraladım.Sozlesme süresi sonunda ev sahibi %100 zam yapmak istedi.Abi dedim senin bana zam sınırın maksimum %25.Dedi ki pazar market fiyatlarını görüyorsun.Gecinemiyorum ve kiradaki tek evim,gelir kaynağım bu.Cikmak zorunda kaldım.Ben çıkınca kirayı %400 artırmış.Simdi diyecekler ki tercihleri etkilemek için yapıyor.Bizim memur tercihleri bitti.Zaten istese de kimse tercihini değiştiremez ve artık 2022 puanıyla alım sona erdi.Dolayisiyla kadrolarda artık geçerli puan değil.Hem üniye başlayacak olanlar hem de kazanıp merkeziden gidecek olanların haberi olsun.Istanbul da vicdansız ev sahipleri var.1+1 lik 20 bin kirası olan daire kirası 30 bine çıkar. Fare gibi yaşarsınız.Ustelik ev sahibi ocon o 30 bin de az gekir sizi oglum gelecek diye bahaneyle cikarip kirayi 40 bine cikarir.Mumkun olduğunca evinize yakın ya da ufak şehirleri yazın.Para biriktirirsiniz.Buyuksehirlerde ulaşım kolay,sosyal ama maddi ceremesi çok.


Kerem06061
Memur
28 Temmuz 2024 13:02

Aslında bu bilgiyi memur tercihlerinden çok önce verecektim sirf kadro yakmasınlar diye.Bu sefer de diyeceklerdi milleti etkiliyor.Müstakil kalan biri için sıkıntı yok.Sıkıntı kiralayanlar için büyük.


furkan yedek
Şef
28 Temmuz 2024 14:19
parayı yatırmayı unutmayın. tercih ücreti

mevo4312
Aday Memur
28 Temmuz 2024 14:25
arkadaş çok haklı planlamanızı ve hesap dengenizi elinizden geldiğince ayarlayın atandıktan sonra bu tür sorunlarla karşılaşacaksınız
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