Üniversite tercihleri ve KPSS atamaları önlisans

merhaba arkadaşlar. üni sınavında tyt 400 bin eşit ağırlık 500 bin sözel 150 bin sıralama yapan birine ne önerirsiniz. sanırım bu sıralamlar ile 4 yıllık okunacak bölümden atanmak zor. 2 yıllıklarda şu an ve önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte atamları iyi olan gözünüze çarpan bölümler nelerdir. bu puanlarla (özellikle tyt 400-500k ile girilebilecek önlisans bölümleri)

tıbbi sekreterlik hala iyi alım var mı? büro yönetimi falan nasıldır? emlak yönetimi hala iyi atama sayısı veriyor mu vs?