KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Temmuz 2024 13:09
Üniversite tercihleri ve KPSS atamaları önlisans

merhaba arkadaşlar. üni sınavında tyt 400 bin eşit ağırlık 500 bin sözel 150 bin sıralama yapan birine ne önerirsiniz. sanırım bu sıralamlar ile 4 yıllık okunacak bölümden atanmak zor. 2 yıllıklarda şu an ve önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte atamları iyi olan gözünüze çarpan bölümler nelerdir. bu puanlarla (özellikle tyt 400-500k ile girilebilecek önlisans bölümleri)

tıbbi sekreterlik hala iyi alım var mı? büro yönetimi falan nasıldır? emlak yönetimi hala iyi atama sayısı veriyor mu vs?


mevo4312
Aday Memur
28 Temmuz 2024 13:20
hocam büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ile muhasene bölümünü kesinlikle tavsiye ederim alımları hala devam ediyor kpss hedefiniz 85+ olsun

kung585
Memur
28 Temmuz 2024 13:26

hocam tıbbi sekreterlik uygun değil midir. 70 lere kadar düşmüştü bir ara hala öyle mi değil mi bilemedim. bir de sivil savunma itfaiycilik önlisans nasıldır 70 küsürllerle dhmi girme şansları var sanırım?

kpss85+ zor gibi o yüzden her zaman geçerliliği olan 70-75 civarı ile atanabilen bölümlere bakıyorum

mevo4312, Dün
hocam büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ile muhasene bölümünü kesinlikle tavsiye ederim alımları hala devam ediyor kpss hedefiniz 85+ olsun

mevo4312
Aday Memur
28 Temmuz 2024 14:21
tıbbi sekreterlik bölümü patladı diyebilirim hocam muhasebe 71 lere kadar düştü ben garanti için 85 + dedim siz bilirsiniz
kung585, Dün

hocam tıbbi sekreterlik uygun değil midir. 70 lere kadar düşmüştü bir ara hala öyle mi değil mi bilemedim. bir de sivil savunma itfaiycilik önlisans nasıldır 70 küsürllerle dhmi girme şansları var sanırım?

kpss85+ zor gibi o yüzden her zaman geçerliliği olan 70-75 civarı ile atanabilen bölümlere bakıyorum


kung585
Memur
28 Temmuz 2024 14:30

anladım hocam tıbbi sekreterliği çıkarıyopruz listeden öyleyse.. teşekkür ederim cevaplar için

başka fikri olan?

mevo4312, Dün
tıbbi sekreterlik bölümü patladı diyebilirim hocam muhasebe 71 lere kadar düştü ben garanti için 85 + dedim siz bilirsiniz
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