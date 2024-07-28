KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


28 Temmuz 2024 13:25
üni tercihleri ve kpss atamaları önlisans

merhaba arkadaşlar. üni sınavında tyt 400 bin eşit ağırlık 500 bin sözel 150 bin sıralama yapan birine ne önerirsiniz. sanırım bu sıralamlar ile 4 yıllık okunacak bölümden atanmak zor. 2 yıllıklarda şu an ve önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte atamları iyi olan gözünüze çarpan bölümler nelerdir. bu puanlarla (özellikle tyt 400-500k ile girilebilecek önlisans bölümleri)

tıbbi sekreterlik hala iyi alım var mı? büro yönetimi falan nasıldır? emlak yönetimi hala iyi atama sayısı veriyor mu vs?

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