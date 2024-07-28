Artan Müdür Yardımcıları İstifaları

Sebebi basit: Her geçen gün idarecilik yapmanın daha da zorlaşıyor olması.!!))) Bunun da yol açtığı memnuniyetsizlik ve hayâl kırıklığı istifaları beraberinde getiriyor!

İş yerinde mutlu olmayan/olamayan , üzerinde baskı hisseden bir insan bir müddet dayanır ve sonunda "Hadi bana Allahaısmarladık!" der ve gider. Bittii olay bu kadar!