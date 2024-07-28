Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2024 14:19
Hakim savcılara zam

Hakim savcilara yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz....


Başkkatip1907
Aday Memur
28 Temmuz 2024 14:25

Az alıyorlardı. Bence iyi oldu.


Xiaomi
Memur
28 Temmuz 2024 14:27
zam mı yapıldı?
Toplam 2 mesaj

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