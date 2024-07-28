Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Temmuz 2024 15:22
Güvenlik soruşturması

Babam öğretmenlikten ihraç edildi fetö suçlamasıyla, benim öğretmenlik atamamda sorun yaratır mı bu durum? Mülakatta ya da güvenlik soruşturmasında


Abıhayat2
Memur
28 Temmuz 2024 15:33
sözde suç şahsidir seni alakadar etmez ama MEB ne der bilemem yüzde elli şansın var.
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