eş durumu hastane bırakmıyor

arkadaşlar merhaba eş durumu tayini ile tayinim çıktı tayinim normal tayinlere denk geldi hastane ckys'ya düştükten sonra bir ay sonra ancak gidebilirsiniz diyor öyle bir hakkı var mı

arkadaşlar merhaba eş durumu tayini ile tayinim çıktı tayinim normal tayinlere denk geldi hastane ckys'ya düştükten sonra bir ay sonra ancak gidebilirsiniz diyor öyle bir hakkı var mı