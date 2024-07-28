Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2024 15:43
eş durumu hastane bırakmıyor
arkadaşlar merhaba eş durumu tayini ile tayinim çıktı tayinim normal tayinlere denk geldi hastane ckys'ya düştükten sonra bir ay sonra ancak gidebilirsiniz diyor öyle bir hakkı var mı

lDeimosl
Genel Müdür
28 Temmuz 2024 16:23

Var.

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