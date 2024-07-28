Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2024 15:51
4b sözleşmeli destek personeli başka kuruma geçiş yapabilir mi?

1.5 yıldır sözleşmeli biri var tarım bakanlığı destek personeli (temizlikçi) olarak çalışıyor ayın 26 sında adli tıp kurumu sözleşmeli personel alıyor orada 4b destek personeli (hizmetli) bölümüne 1 yıl cezası yemeden geçiş yapabilir mi?

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