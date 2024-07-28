Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2024 16:32
Sözleşmeli tayin

Sözleşmeli olarak çalıştığım yerde sağlık konusunda tayin verdim sözleşmeliyim gideceğim il bayağı uzak olduğu için yol izin hakkım kadrolular gibi 14 gün mü ya da var mı


Kader0000
28 Temmuz 2024 17:15
Bilgisi olan var mı
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