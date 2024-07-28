Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2024 16:36
yolluk
yolluk ücreti nasıl hesaplanıyor?

Radyoloji11122
Aday Memur
28 Temmuz 2024 16:36
bir ay bıyunca geçici görevlendirmeyle ilçe dışına gideceğim
Toplam 1 mesaj

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