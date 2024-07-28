Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Temmuz 2024 16:39
varlik sirketine olan borç
iyi hafta sonları herkese. Eşimin vakifbanka kredi borcu vardı. 20 ay düzenli ödedikten sonra beklenmeyen olaylar oldu ve borcu ödeyemedik. Üzerine kayıtlı mal varlığı yok. icra memurları eve geldi ben işte iken ve bir evrak imzalamamasini söyledim. üzerinden 7 yıl geçti geçen bir durumu araştırdım varlik sirketine devrilmiş borç. Avukat ile görüştüm 88 bin liraya kapatırım dedi. Internetten araştırdım çoğu yorumlar istedikleri fiyati kesinlikle ödeme yada hiç ödeme bir şey yapamazlar diye yorumlar yazılmış. Siz değerli meslektaş büyüklerim ve kardeşlerim bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, böyle bir olayla karşılaşan olduysa nasıl fikir verirler yazarlarsa memnun olurum.

kaptan34m
Daire Başkanı
28 Temmuz 2024 17:10
ya Ben Anlamiyorum benim de icra dosyasi daha 2. ayinda hemen Maas icrasi yazdilar su varlik sirketlerine bir borcum da gecmedi kardesler delirecem ya hepsinde maasimdan aldilar

mukankagan123
Aday Memur
28 Temmuz 2024 17:14
eşimin maaşlı çalışan değildi. Babasından kalma arazide organik tarım ürünleri yetiştiriyoruz ege de bir ilçede. Daha sonra hastalık çocuklar küçük olunca uyum olmadı. Hulasa planlamayı doğru yapamadık ondan dolayı olay buralara kadar geldi.
kaptan34m, 2 saat önce
ya Ben Anlamiyorum benim de icra dosyasi daha 2. ayinda hemen Maas icrasi yazdilar su varlik sirketlerine bir borcum da gecmedi kardesler delirecem ya hepsinde maasimdan aldilar

kaptan34m
Daire Başkanı
28 Temmuz 2024 17:24
kardesim senin icin demedim gecmis olsun bende tam 4 tane dosya kapattim hepsinde Maas hacizi istediler de ondan yazdim
mukankagan123, 2 saat önce
eşimin maaşlı çalışan değildi. Babasından kalma arazide organik tarım ürünleri yetiştiriyoruz ege de bir ilçede. Daha sonra hastalık çocuklar küçük olunca uyum olmadı. Hulasa planlamayı doğru yapamadık ondan dolayı olay buralara kadar geldi.

datemov174
Aday Memur
28 Temmuz 2024 19:03
devlet bankasıdır seninki. varlığa özel bankanın borcunu satıyorlar
kaptan34m, 2 saat önce
ya Ben Anlamiyorum benim de icra dosyasi daha 2. ayinda hemen Maas icrasi yazdilar su varlik sirketlerine bir borcum da gecmedi kardesler delirecem ya hepsinde maasimdan aldilar
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