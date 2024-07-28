varlik sirketine olan borç

iyi hafta sonları herkese. Eşimin vakifbanka kredi borcu vardı. 20 ay düzenli ödedikten sonra beklenmeyen olaylar oldu ve borcu ödeyemedik. Üzerine kayıtlı mal varlığı yok. icra memurları eve geldi ben işte iken ve bir evrak imzalamamasini söyledim. üzerinden 7 yıl geçti geçen bir durumu araştırdım varlik sirketine devrilmiş borç. Avukat ile görüştüm 88 bin liraya kapatırım dedi. Internetten araştırdım çoğu yorumlar istedikleri fiyati kesinlikle ödeme yada hiç ödeme bir şey yapamazlar diye yorumlar yazılmış. Siz değerli meslektaş büyüklerim ve kardeşlerim bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, böyle bir olayla karşılaşan olduysa nasıl fikir verirler yazarlarsa memnun olurum.

iyi hafta sonları herkese. Eşimin vakifbanka kredi borcu vardı. 20 ay düzenli ödedikten sonra beklenmeyen olaylar oldu ve borcu ödeyemedik. Üzerine kayıtlı mal varlığı yok. icra memurları eve geldi ben işte iken ve bir evrak imzalamamasini söyledim. üzerinden 7 yıl geçti geçen bir durumu araştırdım varlik sirketine devrilmiş borç. Avukat ile görüştüm 88 bin liraya kapatırım dedi. Internetten araştırdım çoğu yorumlar istedikleri fiyati kesinlikle ödeme yada hiç ödeme bir şey yapamazlar diye yorumlar yazılmış. Siz değerli meslektaş büyüklerim ve kardeşlerim bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, böyle bir olayla karşılaşan olduysa nasıl fikir verirler yazarlarsa memnun olurum.