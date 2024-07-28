KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2024 16:44
48 Günde KPSS Kazanılır mı?

Arkadaşlar başlıkta da göründüğü gibi 48 günde ortaoğretim KPSS kazanma şansım var mıdır? Tek sorunum matematik temelim olmadıgı için yapamıyorum almak istediğim puan 70-75 civarı bir puan bu kalan süre zarfında konu elemesi falan yaparak yapabilir miyim acaba?

Çok Yazılan Konular

KPSS 20242024 sınıf öğretmenliği atamalarıMülakat SonuçlarıŞimdiki aklım olsaydı matematik bölümü okuyacağıma

Sözlük

gırgır şamata altında sözlükte yazışmak 9 bu tanrının ordusu 6 arkadaşlar ile balığa gitmek 1 paris 2024 yaz olimpiyat oyunları 1 tatile gitmek 1 Nude makyaj 3 Ben senin bildiğin erkeklerden değilim 1 badminton 1 hafta sonu yapılabilecek aktiviteler 1 2024 Paris Olimpiyatları 1

Son Haberler

İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralıVatandaşlara ücretsiz kavun ve karpuz...700 ton dağıtılacakAnkara'da sahipsiz hayvanlara yönelik yasa teklifine karşı eylemSokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'ndaKaradeniz'de denizin rengi değişti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?