KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2024 17:12
Gümrük işletme ve işletme öğretmenliği mezunu olan var mı?

2024/1 merkezi alım için bu bölümlerden başvuru yapan var mı?


the back of furkan
Şef
28 Temmuz 2024 17:17

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2024/1/default.aspx?SelectedItem=Kadro+Arama&BranchType=4&BranchCode=9118.0&Organization=&JobTitle=&CityCode=

burda çok var başvuru


medyaguide
Aday Memur
28 Temmuz 2024 17:22

Biliyorum sadece bu bölümlerden kaç puanla başvuru yapanlar olduğunu öğrenmek istedim.

the back of furkan, 2 saat önce

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2024/1/default.aspx?SelectedItem=Kadro+Arama&BranchType=4&BranchCode=9118.0&Organization=&JobTitle=&CityCode=

burda çok var başvuru


sgkolik
Aday Memur
28 Temmuz 2024 17:23
aslında bu motor kaç kişi hangi bölümden hangi şehir ve kadroya başvurmuş açısından önemli veri
the back of furkan, 2 saat önce

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2024/1/default.aspx?SelectedItem=Kadro+Arama&BranchType=4&BranchCode=9118.0&Organization=&JobTitle=&CityCode=

burda çok var başvuru


the back of furkan
Şef
28 Temmuz 2024 17:33

puan yok işte

sgkolik, 2 saat önce
aslında bu motor kaç kişi hangi bölümden hangi şehir ve kadroya başvurmuş açısından önemli veri

medyaguide
Aday Memur
28 Temmuz 2024 17:44

bir önceki alımda kaç ile kapattığını gösteriyor

the back of furkan, 2 saat önce

puan yok işte


kurum1999
Aday Memur
28 Temmuz 2024 17:46

Kaç puanla başvuru yaptınız hocam ben 76 ile tercih verdim


medyaguide
Aday Memur
28 Temmuz 2024 17:46

hareket memurluğuna mı hocam ?

kurum1999, 1 saat önce

Kaç puanla başvuru yaptınız hocam ben 76 ile tercih verdim


kurum1999
Aday Memur
28 Temmuz 2024 17:48

Evet sizin puan kaç


medyaguide
Aday Memur
28 Temmuz 2024 17:50

mesaj attım bakar mısınız hocam.

kurum1999, 1 saat önce

Evet sizin puan kaç

Toplam 9 mesaj

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