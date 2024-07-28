Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Temmuz 2024 17:12
2022 şubat ataması ne zaman il dışı yapar

Merhaba. Evet 2022 şubat ataması ne zaman il dışı yapar? İlk atama.

Eğer yeni ömk çıkarsa 2025 yılında yapabilir mi?

3+1 kuralı vardı ya, 3 yıl 2025 şubatta doluyor. Bizler zaten önceden kadroya geçmiştik. Şimdi ne zaman il dışı olacak.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
28 Temmuz 2024 17:34

2025


Sevdim-Seni
Genel Müdür
28 Temmuz 2024 17:35

2026 olacak, yanlış yazdim


bahçesaray
Memur
28 Temmuz 2024 18:51
2025 + 1 yıl
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