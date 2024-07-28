KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2024 18:43
2024/1 tercihlerinin açıklanma zamanı hakkında

ÖSYM nin takviminde tüm duyuruları tek tek inceledim.Artik açıklanacak bir şey kalmadı.Kalan tek şey 2024/1 sonuçları.Sistemi incelersek 1 aktif link bulunuyor.Muhtemelen bugün ya da yarın açıklanacak.Bugun de duyuru yapmışlar.Bu demektir ki sonuçlar bugün bile açıklanabilir.


kurum1999
Aday Memur
28 Temmuz 2024 18:59

Gelsin artık kaç puanla tercih verdiniz hocam

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