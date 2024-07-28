Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Temmuz 2024 19:46
Antalya lara polis kampı
Arkadaşlar lara polis kampına gideceğim. Detaylı bilgisi olan var mı. Kampa yiyecek götürebilir miyiz. Çayı odada yapabilir miyiz. Ödemeleri kredi kartı ile yapabilir miyiz. Vs. Bilgisi olan varsa memnun olurum

karabatak28
Aday Memur
28 Temmuz 2024 20:04
bunları yapacaksan tatile niye geldin

Ezan Bayrak
Memur
28 Temmuz 2024 20:06
Devre sabah kahvaltısı ve akşam yemeği varmış. Öğle yemeği yok herhalde. Aperatif olarak dedim
karabatak28, 3 saat önce
bunları yapacaksan tatile niye geldin

Guven Guler
Aday Memur
28 Temmuz 2024 20:51
öğle yemeği yok sabah kahvaltısı zayıf, akşam yemeği de idare eder ketil var odalarda
Ezan Bayrak, 3 saat önce
Devre sabah kahvaltısı ve akşam yemeği varmış. Öğle yemeği yok herhalde. Aperatif olarak dedim
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