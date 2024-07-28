Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2024 20:00
Eğitim tayini kaldırılacak mı

Arkadaşlar eğitim tayinin yakın zaman da kaldırılacağına dair birileri bir şey söylüyor yönetmeliğin değişeceğini böyle bir şey mümkün mü anayasa 42.maddesine göre eğitim öğretim hakkı engellenemez maddesi var böyle bir şey olabilir mi bakanlıkta çalışan arkadaşlar var ise bizi aydınlatabilir mi doğru bilgi mi yanlış bilgi mi


lDeimosl
Genel Müdür
28 Temmuz 2024 20:20

Yalnız öğrenim durumu tayininin anayasayla alakası yok. Anayasada belirtilen hak temel eğitimle alakalı.


Samet1.34
Aday Memur
28 Temmuz 2024 20:26

Eğitim tayini veripte red gelen bir kişi açtığı dava da anayasanın 42.maddesini örnek göstermiş ve eğitim tayini onaylanmış emsal karar var

lDeimosl, 3 saat önce

Yalnız öğrenim durumu tayininin anayasayla alakası yok. Anayasada belirtilen hak temel eğitimle alakalı.


Samet1.34
Aday Memur
28 Temmuz 2024 20:31
Anayasa değişikliği sonrası 42. maddeye, "Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir" şeklinde yeni bir fıkra ekleniyor. (2008 yılında)
lDeimosl, 3 saat önce

Yalnız öğrenim durumu tayininin anayasayla alakası yok. Anayasada belirtilen hak temel eğitimle alakalı.

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