Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2024 21:06
önlisans mi lisans mı
merhaba ben bir üniversitede 4b sözleşmeli destek personeliyim bu yıl yks ye girdim sizce ne okursam ileri zamanlarda işime yarar

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