Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2024 21:34
4b sözleşmeli büro personeli aile sosyal destek personeli olarak atanabilir mi?
sözleşmeli düz büro personeli olarak atanan sonra kendi bölümü olan çocuk gelişimi olarak asdep personeli olarak atanır mı bu öğrenimle kazanılmış unvan mı ?

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