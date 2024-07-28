4b sözleşmeli büro personeli aile sosyal destek personeli olarak atanabilir mi?

sözleşmeli düz büro personeli olarak atanan sonra kendi bölümü olan çocuk gelişimi olarak asdep personeli olarak atanır mı bu öğrenimle kazanılmış unvan mı ?

sözleşmeli düz büro personeli olarak atanan sonra kendi bölümü olan çocuk gelişimi olarak asdep personeli olarak atanır mı bu öğrenimle kazanılmış unvan mı ?