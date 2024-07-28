Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Temmuz 2024 21:35
MEB'e Çağrı Başöğretmenlik ve uzmanlık emekliliğe sayılsın.

Öğretmenlik meslek kanununda çalışırken alınan uzman ve başöğretmen ünvanları tazminatları emekli olunca da sayılsın.Meb ve Sendikalara duyurulur.Birgün herkes emekli olacak.

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