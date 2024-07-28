Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2024 22:00
Özel sektör eş durumu tayin lütfen yardim edin

Ben att olarak çalışmaktayım eşim özel sektorde yeni çalışıyor kaç yıl sigortali çalışmak zorunda lütfen yardım edin nasıl bir yol izlemeliyim normal tayin ile kaç yıldır gidemiyorum

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