Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Temmuz 2024 23:10
Sözleşmeli kura eş durum tayinj

Kura çekiminde öncelik sırası var mı yoksa rastgele mı çekiliyor

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