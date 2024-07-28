MEB Personeli Unvan Değişikliği Sınavı İstiyor

Herkese merhabalar.

Ben bu foruma girmeyeli çok uzun zaman oluyor. 2013 yılında MEB kadrosuna Hizmetli olarak atandığım zamanlarda tanışmıştım bu siteyle. O zaman ben ve benim gibi bir çok engelli personel evinden barkından uzak şehirlere atanmış ve yeni bir düzen kurma çabası ile kendi memleketlerine dönme çabasının arasında memurluk yapmaya gayret ediyorduk. Bu gayretlerin de iddia ediyorum ki en büyüğünü bu forum üzerinden yardımlaşarak bizler gerçekleştirdik ve 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle ilk meyvelerimizi topladık. O süreçte ben de ait olduğum yere İstanbul'a gelmiştim. daha sonradan memur kadrosuna geçtim ve şimdi de 2 yıldır öğretmenlik yapmaktayım. Bu kadar detaylı ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Şöyle ki; ben kendim öğretmen olmama rağmen, Bakanlığımızda görev yapmakta olan ve unvan değişikliği sınavı bekleyen bir çok arkadaşımız kardeşimizin olması ve Bakanlık yetkililerinin bu konuya kayıtsız kalması beni üzüyor. Ben de 2013-14 senelerinde engelli personelin tayin hakkında bu siteden verdiğim ve başardığımız çabadan örnek alarak; Unvan Değişikliği sınavı için de ortaya bir çaba koymak istiyorum. Bu sebeple ilk olarak hazırladığım CİMER Başvuru metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuda da sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Çok uzun oldu biliyorum. Okuyan ve destek olacak herkese şimdiden Teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Benim hiç bir çıkarıma olmayacak bu konuda bir adım atmam, kendisi için faydalı olacak arkadaşlar tarafından onlarca adımla karşılık bulacaktır.

CİMER BAŞVURU METNİ

"Millî Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında görevde yükselme sınavı yapmış ve söz konusu sınav neticesinde başarılı olan personellerin yeni görevlere atamaları Bakanlık tarafından gerçekleştirilmiştir Ancak aynı yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi olan kadrolar için yaklaşık 4 yıldır herhangi bir sınav yapılamamıştır. Bu nedenle Bakanlık bünyesinde çok sayıda vasıflı personel vasıfları dışındaki görevleri ifa etmek durumunda kalmaktadırlar. Söz konusu personelin mağduriyetini gidermek, kamunun en büyük kaynağı olan insan kaynağını en üst seviyede verimli kullanmak ve kamuda yaşanan personel ihtiyacını bu şekilde kamu kaynaklarına ilave bir yük getirmeden çözüme kavuşturmak için Unvan Değişikliği Sınavının 2024 yılı içerisinde bir an önce yapılması Millî Eğitim Bakanlığı adına elzem olduğu gibi kamu yararı bakımından da önemli bir husustur. Bu kapsamda en kısa süre içerisinde ilgili mevzuat gereğini Unvan Değişikliği Sınavı açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim."