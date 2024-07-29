Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2024 00:19
22 yıldır iktidarda ama memur iznine düzenleme gelmiyor

sürekli toplu sözleşmeye aykırı olarak belli dönemlerde belli yüksek maaş alan kesimlere ekstra zam yapıldı. kaldırın o zaman toplu sözleşmeyi. milletin vekili olun siz vekalet edensinz ama milletin istemediği şeyleri kanunlaştırıyorsunuz. hakim ve savcıya zam gelmiş dün şaka gibi. aylardır memur ve emeklisi zam beklerken.. memurun işçilerde olduğu gibi iş günü hesabına göre yıllık izin düzemlemesi nerede ? beklenen zamlar neden 22 yıldır düşük maaşlı memura ve emeklisine verilmeyip hakim savcı ve yüksek maaşlılara yapılıyor ? artık milletin vekili olun bir zahmet. bıktık artık. ya yapın ya bırakın.


BilgisayarMuhendisXI
Memur
29 Temmuz 2024 00:45

Kamu Mühendislerine +30.000 lira civarı ek zam ön gören Teknik Sorumluluk Tazminatı, ek gösterge yükseltilmesi, oranların emekli ikramiyesine ve emekli aylığına yansımasını içeren [6 adet] Mühendislik Meslek Kanunu(MMK) verildi halen bekliyoruz. Mühendisler Meslek bazlı hakim-doktor iyileştirmesinden ötür ücretleri geriye gidiyor, yeni başlayan 657 ye tabi Devlet Kamu Mühendisi 52.000 lira civarı alıyor ama hakim-doktor ise 100.000-150.000 civarı alıyor. Onları ön planda tutarken sadece iyileştirme almayan meslek Kamu Mühendisleri kaldı. Mühendislik Meslek Kanunu yasalaşıp 52.000 civarı olan ücretler 82.000 lira civarına yükseltilmelidir .

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