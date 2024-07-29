Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


29 Temmuz 2024 00:45
İlk kez sıfır eve taşınacağım abonelikler hakkında!
Sıfır bina abonelikler zor olduğunu söylendi. Daha önce bu işlerimi yapan var mı? hangisinden önce başlamalıyım ?

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