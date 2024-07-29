KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Temmuz 2024 02:16
Lise Kpss sizce nerelere atanabilirim?

Merhaba abiler, ablalar, kardeşler 22 yaşındayım Hacettepe Sosyoloji 4.sınıfa geçtim

Ailemin ekonomik durumundan dolayı artık çalışmam gerekecek ve lise kpss den 85 civarı puan yapabileceğimi tahmin ediyorum, Bu puanla atanabileceğim memurluklar, tavsiyeleriniz nelerdir, zabıt katipliği düşündüm klavye sınavında 145-155 arası yazabiliyorum, sizin öneriniz nelerdir şu memurlukta daha rahat atanırsın, çalışırsın diyebileceğiniz bir öneriniz var mı?

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