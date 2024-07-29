KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2024 08:04
Yerleştirme haksızlığı

Hangi bölümde ne şartta olursa olsun.Bir meslek kodunda başvurup kazananların aynı meslek kodunda hem merkezi hem de açıktan alımlarda bir daha başvuru hakkı elinden alınmalıdır.


LindaLimonata
Aday Memur
29 Temmuz 2024 08:49
işte sorun o, o başvurular aynı meslek kodu olmuyor ne yazık ki.

furkan yedek
Şef
29 Temmuz 2024 09:41
4b'den 4a'ya geçebilir ya da tam tersi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi atama bekleme konusu2024 KPSS Bilgisayar Mühendisleri2024/1 merkezi atamasını ne zaman açıklayacaksınız ! Magdur ettinizArşiv araştırmasıGümrük işletme ve işletme öğretmenliği mezunu olan var mı?2024/1 tercihlerinin açıklanma zamanı hakkında2024 KPSS Makine Mühendisleri Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tercih yapacaklar,yapmış olanlar dikkatZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)

Sözlük

gırgır şamata altında sözlükte yazışmak 11 alese girmek 2 uzun boylu yakışıklı renkli gözlü bekar ve memur erkek 3 Saudade 1 bekarlık sultanlık 2 maksadın nedir bu hayatta 3 otobüsteki tıs sesi 1 talihsizlik 2 zeytin ağacı sulamak 1 tatile gitmek 1

Son Haberler

MİT'ten, Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK'lılara operasyonAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına sert tepkiBrent petrolün varil fiyatı 80,77 dolarDolar kuru bugün ne kadar?Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon lira ceza

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?