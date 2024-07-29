ruhum ve zihnim bedenime hükmetmiyor !!!

arkadaşlar merhaba. depresyon, obsesif komplüsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım. ruhum ve zihnim bedenime hiçbir şekilde söz geçiremiyor! ne yapabilirim bunun için ??? işimi kaybetmek üzereyim. memurum.

arkadaşlar merhaba. depresyon, obsesif komplüsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım. ruhum ve zihnim bedenime hiçbir şekilde söz geçiremiyor! ne yapabilirim bunun için ??? işimi kaybetmek üzereyim. memurum.