Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


29 Temmuz 2024 08:12
ruhum ve zihnim bedenime hükmetmiyor !!!
arkadaşlar merhaba. depresyon, obsesif komplüsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım. ruhum ve zihnim bedenime hiçbir şekilde söz geçiremiyor! ne yapabilirim bunun için ??? işimi kaybetmek üzereyim. memurum.

gokhankakiz
Daire Başkanı
29 Temmuz 2024 09:06
Allah aşkına bi yardım edin ya .
Toplam 1 mesaj

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