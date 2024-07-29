Kalp ile alakalı problemden gih olanlar

Öncelikle merhaba arkadaşlar. Benim kalbimde elektirik ileti problemi var bu konudan dolayı 2-3 kez acillik oldum sonunda kalbimde bu rahatsızlığın olduğunu öğrendim ömür boyu kalp ilacı kullanmak zorundayım. Anjiyo tarzında bir yakma işlemi gerçekleşmesi gerekiyor ama risklerinden dolayı kabul etmedim. Kalbimde bu soruna bağlı olarak sık sık taşikardi ve ritminde bozulmalar yaşanıyor. Bu konuya benzer gih için başvuran oldu mu ? Süreç nasıl işliyor anlatabilir mi ?

Öncelikle merhaba arkadaşlar. Benim kalbimde elektirik ileti problemi var bu konudan dolayı 2-3 kez acillik oldum sonunda kalbimde bu rahatsızlığın olduğunu öğrendim ömür boyu kalp ilacı kullanmak zorundayım. Anjiyo tarzında bir yakma işlemi gerçekleşmesi gerekiyor ama risklerinden dolayı kabul etmedim. Kalbimde bu soruna bağlı olarak sık sık taşikardi ve ritminde bozulmalar yaşanıyor. Bu konuya benzer gih için başvuran oldu mu ? Süreç nasıl işliyor anlatabilir mi ?