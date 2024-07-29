Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Temmuz 2024 08:17
Kalp rahatsızlığı nedeniyle Gih olanlar

Öncelikle merhaba arkadaşlar. Benim kalbimde elektirik ileti problemi var bu konudan dolayı 2-3 kez acillik oldum sonunda kalbimde bu rahatsızlığın olduğunu öğrendim ömür boyu kalp ilacı kullanmak zorundayım. Anjiyo tarzında bir yakma işlemi gerçekleşmesi gerekiyor ama risklerinden dolayı kabul etmedim. Kalbimde bu soruna bağlı olarak sık sık taşikardi ve ritminde bozulmalar yaşanıyor. Bu konuya benzer gih için başvuran oldu mu ? Süreç nasıl işliyor anlatabilir mi ?


kosovaliii
Şube Müdürü
29 Temmuz 2024 08:36

Senin hastalığın sutreventikiler taşikardi. Sebebini anlamadığın bir anda kalbin bir anda hızlı atmaya başlıyor. Bir süre sonra normale dönüyor. Aynı hastalık bende De var. Bir ara çok olurken uzun bir zamandır olmuyor. Gih veya c dilimi vermezler çünkü tedavisi var. Ablasyon diyorlar. Elektrik veya soğuk ile ritmi bozan damarı şokluyorlar.


Onur C.
Aday Memur
29 Temmuz 2024 08:37
sen denedin mi peki reis
kosovaliii, Dün

Senin hastalığın sutreventikiler taşikardi. Sebebini anlamadığın bir anda kalbin bir anda hızlı atmaya başlıyor. Bir süre sonra normale dönüyor. Aynı hastalık bende De var. Bir ara çok olurken uzun bir zamandır olmuyor. Gih veya c dilimi vermezler çünkü tedavisi var. Ablasyon diyorlar. Elektrik veya soğuk ile ritmi bozan damarı şokluyorlar.

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