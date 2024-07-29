Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Temmuz 2024 09:17
VHKİ önlisansla tekniker olabilir mi?

Arkadaşlar merhaba, öncelikle ben 4 yıllık iktisat mezunu olarak bir kamu kurumunda VHKİ olarak çalışıyorum.Teknik hizmetler sınıfına girmek istiyorum.Tekniker olabilir miyim ünvan değişikliği sınavına mı girmem gerekli yoksa farklı bir kamu kurumuna dilekçeyle geçebilir miyim bitirdiğimde merak ediyorum.Çok kararsız kaldım mühendislikte okuyabilirim.Fikriniz benim için önemli arkadaşlar.


ins.pire
Şef
29 Temmuz 2024 09:22

unvan değişikliği sınavı ile geçebilirsiniz...

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