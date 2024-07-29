Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2024 10:03
Temmuz yoksulluk sınırı 70253 TL. Memursen Kamusen üyeleri ah alıyorsunuz! zulme ortak olmayın!!

BESAR verileri: Yoksulluk sınırı dört asgari ücretten fazla

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) verilerine göre açlık sınırı 25 bin 374 lira, yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu.


meeemurrbeyy
Aday Memur
29 Temmuz 2024 10:16

memur sen ve kamu sen üyeleri 400 tl'nin peşine düştükleri için başka bir şey görmezler duymazlar bilmezler ne kadar konuşursak konuşalım anlamıyor adamlar.


Pelinin1
Şef
29 Temmuz 2024 10:44

Doğru diyorsunuz, sizinle geçen gün tartışmıştık, sonra kendi kendime düşündüm bi aydınlanma geldi bana :)) ya dedim ben ne 400 lirayı konuşuyorum deli miyim neyim :))

Sonra size hak verdim üç kuruş para, onu vereceklerine maaşımızı artırsınlar

meeemurrbeyy, 4 saat önce

memur sen ve kamu sen üyeleri 400 tl'nin peşine düştükleri için başka bir şey görmezler duymazlar bilmezler ne kadar konuşursak konuşalım anlamıyor adamlar.

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