Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Temmuz 2024 10:05
kitten kite gecis
TCDD hat bakım onarım memuru olarak çalışıyordum bir senedir istifa ettim TEİAŞ harita teknikeri olarak alıma çıkacak acaba 3 yil yasağına takılmadan başvura bilirmiyim işçi alımına

kaanatli
Şube Müdürü
29 Temmuz 2024 11:06

memurdan işçiye geçebilirsin, 3 yıl şartı aranmaz statü farklı olduğundan


bluesoul11
29 Temmuz 2024 12:31
tşk edeim cevap için bazı yerlerde statü de olsa takklirsin gibi şeyler okudum da emin olamadım
kaanatli, 3 saat önce

memurdan işçiye geçebilirsin, 3 yıl şartı aranmaz statü farklı olduğundan


furyschopen
Şef
29 Temmuz 2024 13:14
memur olarak atanamazsin sonuçta işçinin kanunu farklı.
bluesoul11, 1 saat önce
tşk edeim cevap için bazı yerlerde statü de olsa takklirsin gibi şeyler okudum da emin olamadım
Toplam 3 mesaj

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