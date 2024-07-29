Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Temmuz 2024 10:21
Temmuz yoksulluk sınırı 70253 TL. EBS-TES üyeleri ah alıyorsunuz! zulme ortak olmayın

BESAR verileri: Yoksulluk sınırı dört asgari ücretten fazla

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) verilerine göre açlık sınırı 25 bin 374 lira, yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu.

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