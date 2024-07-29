Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2024 10:46
Sözleşmeli personel bağlı kuruluşa görevlendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Bakanlığa bağlı ÇASGEM'e geçmek istiyorum.

Görevlendirme ile geçebilir miyim? Veya kalıcı olarak gidebilir miyim?

Geçmek istediğim yer bana çok yakın olduğu için geçiş yapmak istiyorum. Bilenler yardımcı olursa sevinirim.

İyi günler..

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