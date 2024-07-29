Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Temmuz 2024 11:04
ünvan degişikliği
sınavla ilgili bir gelişme yok mu?

14mühendis
Memur
29 Temmuz 2024 11:11
Önceki sınavın s süreci daha biteli 1 ay oluyor. 2025 sonu veya 2026 başı gibi olur. Önceki tecrübeler bunu gösteriyor.
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